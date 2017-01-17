أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت أنه راض عن تشكيلة منتخب مصر في مباراته الافتتاحية ببطول أفريقيا أمام مالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن التشكيل مثالي بنسبة 99% ولا ينقصه سوى مشاركة الحارس الكبير عصام الحضري أساسياً بدلاً من أحمد الشناوي.

وأكد أنه إذا كان من المخطط في البداية استبعاد عصام الحضري عن التشكيل الأساسي كان يجب عدم استدعائه من الأساس وذلك لأنه أثار بعض المشاكل بعد علمه بخبر عدم اشتراكه.