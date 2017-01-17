وقع هاني العجيزي مهاجم سموحة السابق علي عقود إنتقاله لصفوف الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف ..

يذكر أن اللاعب وقع علي عقود الإنتقال في حضور السيد اللواء أشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة النادي والعميد حسام الشربيني مدير عام النادى والكابتن أنور شلوفة وكيل اللاعب ..

ومن المقرر ان ينضم العجيزي لمعسكر الفريق بالعين السخنة خلال الساعات المقبلة حتي يتسني له المشاركة في أول لقاءات الفريق أمام النادي المصري في مسابقة كأس مصر بالدور ال 16 والمقرر لها فبراير المقبل