العجيزي ينضم رسمياً للإنتاج الحربي.. صورةالثلاثاء، 17 يناير 2017 07:45 م
وقع هاني العجيزي مهاجم سموحة السابق علي عقود إنتقاله لصفوف الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف ..
يذكر أن اللاعب وقع علي عقود الإنتقال في حضور السيد اللواء أشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة النادي والعميد حسام الشربيني مدير عام النادى والكابتن أنور شلوفة وكيل اللاعب ..
ومن المقرر ان ينضم العجيزي لمعسكر الفريق بالعين السخنة خلال الساعات المقبلة حتي يتسني له المشاركة في أول لقاءات الفريق أمام النادي المصري في مسابقة كأس مصر بالدور ال 16 والمقرر لها فبراير المقبل
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
" المستوردين" ترحب بقرار تثبيت الدولار الجمركي
رحبت شعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزير المالية بتثبيت الدولار الجمركي لمدة شهر، واصفة بأنه “خطوة على الطريق الصحيح”. وقال رئيس شعبة ...Tue, 17 Jan 2017 13:12:13 GMT
-
هاني مهنا: زوجتي الفرنسية تمسح لي الحذاء.. فيديو - محيط
كشف الموسيقار المصري هاني مهنا أنه يعيش في سعادة مع زوجته الفرنسية منذ أعوام طويلة، وذلك بسبب عطائها المستمر وقدرتها على التضحية. مهنا نفى أن…Tue, 17 Jan 2017 13:12:13 GMT
-
الشرقاوي يستعرض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام بمجلس النواب
استعرض وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى اليوم /الثلاثاء/ نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن العام المالي 2015/2016، والذي شهد نموا كبيرا في ...Tue, 17 Jan 2017 13:12:13 GMT
-
مصر توضح لمواطنيها: تعديلات جديدة لوضع الوافد بالسعودية
أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة في قانون العمل بالمملكة ، تبشر بعهد جديد بين طرفي العملية الإنتاجية “العامل وصاحب العمل”. تلقي وزير القوي العاملة ...Tue, 17 Jan 2017 09:10:13 GMT
-
مكتبة لكل بيت تهدى 2 مليون كتاب لأسر الشارقة - محيط
نجحت إمارة الشارقة في تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً، مع إعلانها الانتهاء مؤخراً، من توفير مكتبة منزلية لـ 42,366 بيتا إماراتيا في الإمارة، ضمن مشروع “مكتبة ...Tue, 17 Jan 2017 11:41:42 GMT