"أراضي الأوقاف": حصر 30 ألف وقف من إجمالي 36 ألفا

أعلنت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها، في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حصر 30 ألف وقف من إجمالي 36 ألفا وتشكيل لجنة تكامل للتنسيق بين الأوقاف والاتصالات بشأن إنهاء عمليات الحصر وتدقيق بيان الأوقاف وتوحيدها بالتوازي مع عمليات الحصر القائمة.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أنه تم الاتفاق على طرح مبنى فندق الأقصر المملوك لكل من هيئة الأوقاف بنسبة 74.14% وشركة إيجوث إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 25.86% للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مع سرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بذلك.

كما تم استعراض الاتفاق الذي تم بين هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة السكة الحديد، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بشأن تطوير منطقة كوبري سندوب، والشراكة المزمع عقدها بين هيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين بشأن تنفيذ المشروع.

وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات طرح المرحلة الأولى من إسكان منطقة برج العرب بالإسكندرية مع فتحها للجميع وإعطاء الأولوية للعاملين بالأوقاف، ثم لأهالي الإسكندرية من غير العاملين بالأوقاف وكذلك فك الاشتباك بين هيئة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي في محافظات: الأقصر والإسماعيلية، وسوهاج، وأسوان، وكفر الشيخ، والمنوفية، وأسيوط، والمنيا، ودمياط، والفيوم، والغربية، وبني سويف، والشرقية، والجيزة.

واطلعت اللجنة على ما تم حيال التعديات الواقعة على وقف الخديوي إسماعيل بحي المنتزه بالإسكندرية بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وأخصها سرعة إصدار قرار إزالة تعد وإدراجه ضمن أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة لعمل اللازم تجاهه، وكذلك رفع دعوى مصادرة بشأن الأبراج المخالفة.