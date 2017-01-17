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الثلاثاء 17 يناير 2017 07:34 مساءً
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ستوك سيتي يدعم رمضان صبحي والفراعنة قبل مواجهة مالي
رمضان صبحي

ستوك سيتي يدعم رمضان صبحي والفراعنة قبل مواجهة مالي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 07:27 م
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حرصت الصفحة الرسمية لنادى ستوك سيتى الإنجليزى على مؤزارة رمضان صبحى لاعب منتخبنا الوطنى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قبل خوض أول مباراة أمام مالى فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى ستوك الإنجليزى على تويتر: “22:00 بتوقيت مكة المكرمة موعد أولى لقاءات رمضان صبحى مع منتخب بلاده فى كأس أمم أفريقيا، كل التوفيق للاعبنا مع منتخب مصر”.

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