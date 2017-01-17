غادر عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق اليوم بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق ، إن اللاعب سيجري أشعة على قدمه غدا؛ لتحديد فترة غيابه عن التدريبات، والبرنامج التأهيلي الذي سيقوم بتنفيذه.

ويستعد الأهلي لمباراة كأس السوبر المصري المقرر لها 10 من فبراير المقبل بالإمارات أمام الزمالك.