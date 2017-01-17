أكدت الدكتورة منى محرز، مدير عام اتحاد منتجي الدواجن: إن سعر الدواجن لم يرتفع بالشكل الجنوني الذي يتحدث عنه المواطن، مضيفة: سعر كيلو الدواجن في المزرعة كان 16 جنيها واليوم أصبح 21 جنيها فقط”.

وأوشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم تامر أمين: أنه على الرغم من أن مدخلات ارتفاع أسعار علف الدواجن بشكل جنوني إلا أن سعر كيلو الدواجن المحلي لم يرتفع إلا 30% فقط، لافتة إلى أن أسعار الكهرباء والغاز ارتفعت على أصحاب المزارع، بجانب أن 70% من مدخلات إنتاج الدواجن يتم استيرادها من الخارج.