تعد هذه المشاركة السابعة لمنتخب مالي في بطولة الأمم الأفريقية حيث أنه لم يشارك سوى 6 مرات وأفضل نتيجة له هي الوصول إلى النهائي عام 1972 والخسارة أمام منتخب الكاميرون، كما حققت المركز الثالث مرتين عاما 2012، 2013 واستضافت مالي البطولة مرة واحدة في عام 2002.

تنافس مالي ضمن المجموعة الرابعة من دوري المجموعات التي تتضمن بجانب مالي مصر، غانا وأوغندا.

يتدرب مالي على يد المدرب الفرنسي ألان جيراس وتضم قائمة لاعبي الفريق 23 لاعبا:

حراس المرمى:

دجيجي ديارا: يلعب حاليا في نادي الملعب المالي في مالي، انضم للمنتخب عام 2015.

عمر سيسوكو: يلعب حاليا في نادي أورليانز الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2008.

سومبيلا دياكيتي: يلعب حاليا في نادي استقلال خوزستان الإيراني، انضم للمنتخب عام 2006

المدافعين:

شارليس تراوري: يلعب حاليا في نادي تروا الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2016.

هماري تراوري: يلعب حاليا في نادي ستاد ريمس الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2015.

محمد كوناطي: يلعب حاليا بنادي نهضة بركان المغربي، انضم إلى المنتخب عام 2011.

مولا واغي: يلعب حاليا في نادي أودينيزي الإيطاليي، انضم للمنتخب عام 2013.

عثمان كوليبالي: يلعب حاليا في نادي باناثينايكوس اليوناني، انضم للمنتخب عام 2011.

ساليف كوليبالي: يلعب في نادي مازيمبي في جمهورية الكونجو، انضم للمنتخب 2012.

يوسف كوني: يلعب حاليا في نادي ليل الفرنسي، انضم للمنتخب المصري عام 2015.

خط الوسط:

أداما تراوري: يلعب حاليا في نادي موناكو الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2015.

لاسانا كوليبالي: يلعب حاليا في نادي باستيا الفرنسي، انضم للمنتخب 2016.

مامادو نداي: يلعب حاليا في نادي تروا الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2011.

ماموتو ندياي: يلعب حاليا في نادي رويال أنتويرب البلجيكي، انضم للمنتخب 2015.

سامبا سو: يلعب حاليا في نادي قيصري سبور التركي، انضم للمنتخب عام 2009.

سامبو ياتاباري : يلعب حاليا في نادي فيردر بريمن الألماني، انضم للمنتخب عام 2008.

ياكوبا سيلا: يلعب حاليا مع نادي مونبلييه الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2013.

يفيس بيسوما: يلعب حاليا في نادي ليل الفرنسي، انضم للمنتخب عام 2016.

الهجوم:

باكاري ساكو: يلعب حاليا في نادي كريستال بالاس الإنجليزي، انضم للمنتخب

خليفة كوليبالي: يلعب حاليا في نادي جينت البلجيكي، انضم للمنتخب عام 2013.

موسى دومبيا: يلعب حاليا في نادي روستوف الروسي، انضم للمنتخب عام 2014.

موسى ماريجا: يلعب حاليا في نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، انضم للمنتخب عام 2015.

مصطفى ياتاباري: يلعب حاليا في نادي كارابوك سبور التركي، انضم للمنتخب عام 2009.

يلتقي اليوم منتخب مالي مع منتخب مصر في ثاني مباريات المجموعة السعة الـ 9 مساءا بتوقيت مصر على أن تقام المباراة الأولى للمجموعة الساعة 6 مساءا بين غانا وأوغندا.