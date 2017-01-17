أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة والتي تحمل عنوان “الكرم في المال والنفس”.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته حول موضوع الخطبة، أن الدين الإسلامي دين الخلق والمثل والقيم ومن أهمها، الكرم باعتباره خلق المرسلين والصالحين وتنشر المودة والمحبة بين الناس ومنها كرم المال للتصدق على الفقراء والمحتاجين، كما ثمنت قيمة الكرم بالنفس ومنها ما يقدمه الجنود البواسل بتقديم ارواحهم للدفاع عن أمن الوطن.

واكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.