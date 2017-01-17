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ضبط صاحب شركة توريدات لاستيلائه على 20 مليون جنيه من البنوك
حبس

ضبط صاحب شركة توريدات لاستيلائه على 20 مليون جنيه من البنوك

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:44 م

ضبطت الرقابة الإدارية “أ. م” صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

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