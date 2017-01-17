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شكري: علينا مواصلة الجهد للانفتاح على أفريقيا
سامح شكري وزير الخارجية‎

شكري: علينا مواصلة الجهد للانفتاح على أفريقيا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:43 م

 
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لا غنى عن التنسيق بين الحكومة والبرلمان من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة مصطفى الجندي، وبحضور لجان الشئون العربية والدفاع والأمن القومي.

ولفت إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتعشت العلاقة بين مصر والعديد من الدول الأفريقية، والتي واجهت العديد من التحديات قبل ذلك الوقت.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا خاصا مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن مصر تبذل قدرات كبيرة من أجل مصالح العديد من دول القارة السمراء.

وأكد الوزير أن هناك محافظة على التواصل باستمرار مع أفريقيا، وتقوم مصر بدورها في عملية التدريب للأفارقة.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهد والاستمرار في الانفتاح على أفريقيا، مؤكدا أن هذا الانفتاح بعيدا عن نظرية الاستقطاب والمؤامرة، مشيرا إلى أن العلاقات قائمة على المصالح المشتركة.

ونفى أن تكون علاقة مصر مع أي دولة عن طريق الانتقاص من علاقتنا بدول أخرى.

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