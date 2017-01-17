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الثلاثاء 17 يناير 2017 05:42 مساءً
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"الكهرباء": هذا سبب انقطاع التيار عن أسوان!
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

"الكهرباء": هذا سبب انقطاع التيار عن أسوان!

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:42 م

 
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع الكهرباء عن محافظة أسوان بالكامل، لافتًا إلى أنه حدث عطل لمحول الجهد، للدائرة الخاصة بسمالوط، وقدرها 500 كيلو فولت، الأمر الذي نتج عنه فصل المهمات المتصلة بمحطة كهرباء سمالوط.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على قناة «الحياة»: إنه تم الانتهاء من تغذية الأحمال بالشبكة، وعادت الكهرباء من جديد لمحافظة أسوان. لافتًا إلى أن: الانقطاع لم يستمر أكثر من ساعة، وعادت الكهرباء في الرابعة عصرا.

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