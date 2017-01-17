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العبادي: بدء الحرب على داعش غرب الموصل
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

العبادي: بدء الحرب على داعش غرب الموصل

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:40 م

 
أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء التحرك ضد تنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة الموصل.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية اليوم الثلاثاء، من استعادة ثلاثة أحياء جديدة في الجانب وفرض السيطرة على الجامع الكبير وسط الموصل، في إطار العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش.

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