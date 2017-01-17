

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء لاستكمال أعمالها.

وأضاف على عبد العال، رئيس المجلس، أثناء رفع الجلسة، “طبعا كلكم رايحين تتفرجوا على ماتش مصر النهارده”.

وناقشت الجلسة اليوم عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزير الزراعة، الدكتور عصام فايد.