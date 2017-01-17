 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 05:56 مساءً
روابط سريعة
عبد العال للنواب:"طبعا هتتفرجوا على الماتش"
الدكتور على عبد العال نائب دعم مصر

عبد العال للنواب:"طبعا هتتفرجوا على الماتش"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:39 م

 
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء لاستكمال أعمالها.

وأضاف على عبد العال، رئيس المجلس، أثناء رفع الجلسة، “طبعا كلكم رايحين تتفرجوا على ماتش مصر النهارده”.

وناقشت الجلسة اليوم عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزير الزراعة، الدكتور عصام فايد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3