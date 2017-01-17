قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن استقلال الجامعات لا يعني امتناع رؤساء الجامعات عن تنفيذ القانون، وإن أي رئيس جامعة لا يحترم لائحة مجلس النواب الصادرة بقانون سيتخذ المجلس بحقه كل الإجراءات لتنحيته من منصبه.

جاء ذلك عقب ما أشارت إليه النائبة إيناس عبد الحليم –التي سبق وتقدمت بطلب إحاطة حول قرار رئيس جامعة المنصورة بحرمانها بشكل تعسفي من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث والمشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بالقسم- من صدور بيان من الجامعة اليوم والترويج لمستند يفيد بحصولي على غير الحقيقة على مبلغ 50 ألف جنيه من أموال القسم بالكلية دون وجه حق.

وأضاف عبد العال “المشكلة في جامعتين.. النص واضح والقانون واضح.. أطلب من الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالمجلس الاجتماع مع وزير التعليم العالي وإبلاغه رسالة واضحة أن هؤلاء (نواب المجلس من الأكاديميين) أعضاء في الأقسام ولهم حق التدريس.. وإذا لم يفعل وزير التعليم هذا الحق.. سنفعل الأدوات الرقابية ضد كل من يمتنع عن التنفيذ”.

وتابع عبد العال ” إخراج المستند في هذا الوقت يحمل الكثير من التحايل خاصة وأنه ظهر بعد مرور سنة.. لن نقبل لأي مسؤول أن يكون فوق القانون.. لن نسكت على هذه الممارسات.. لن نقبل إهانة أعضاء المجلس”.

من جهته، أكد السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس أن إهانة النائبة إيناس عبد الحليم إهانة للمجلس جميعا، مطالبا بتحويل الموضوع للتحقيق بشكل فوري.