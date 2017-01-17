استعرض مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عددا من البيانات العاجلة للنواب حول قضايا ومطالب جماهيرية، منها غرامات زراعة الأرز المفروضة على الفلاحين وارتفاع أسعار السلع.

وقال النائب عصام بركات، إن العمر الافتراضي لطلمبات رفع المياه في مركز نجع حمادي انتهى، رغم الأهمية القصوى لهذه الطلمبات في عمليات الزراعة، مطالبات بسرعة معالجة هذه المشكلة.

وتساءل النائب خالد حنفي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الانفاق الحكومي، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب محمود بدر، بضرورة اتخاذ وزير التموين إجراءات لتوفير رغيف الخبز في شبين القناطر بالقليوبية، خاصة بعد عودة ظهور طوابير الخبز هناك، فيما تناول النائب شرعي صالح معاناة عن المواطنين في أسوان من عدم وصول المقررات التموينية الشهرية.

ودعا النائب عادل بدوي، إلى فتح وتشغيل فرع جامعة الأزهر بالبهنسا في إلمنيا، خاصة وأن هذا الفرع تكلف 500 مليون جنيه منها إنشاءات بنحو 100 مليون جنيه، فيما طالب النائب فوزى فتى بمخاطبة وزير المالية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من على فواتير مياه الشرب والصرف الصحي، والتدخل لرفع غرامات زراعة الأرز.

كما طالب النائب عبد الحميد كمال، بتفعيل القرار السابق الخاص بإنشاء مطار السويس الدولي الذي تم إعداد دراسات له منذ أكثر من 12 عاما ووجود تمويل بنظام (بي أو تي)، خاصة في ظل مخاوف من عدم اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذه بعد الإعلان عن إنشاء مطار في القطامية.

وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء.