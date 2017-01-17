ميسي يوافق على تجديد تعاقده مع برشلونة بشرط "مفاجئ"الثلاثاء، 17 يناير 2017 07:53 م
في الوقت الذي أصبحت فيه عملية تمديد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هي الحدث الأبرز في الإعلام الإسباني في ظل تأخر توقيع اللاعب على عقد جديد مع ناديه برشلونة، أكد الصحفي الإسباني المعروف إدوارد إيندا أن البارسا قدم عرضًا جديدًا للحفاظ على اللاعب الأرجنتيني الأشهر مقابل راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.
غير إن الصحفي الإسباني قال إن ميسي (29 عامًا) اشترط أن يتم التخلص من المدير الفني لويس إنريكي بنهاية الموسم الحالي من اجل التعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية الحالي كي يوافق على تجديد تعاقده مع الفريق.
ومما يذكر أن تعاقد ميسي مع البارسا ينتهي في يونيو عام 2018 مما يعني إمكانية قيامه بالتوقيع لفريق آخر في يناير.
ويمتلك البرغوث الأرجنتيني َِعروضًا رسمية من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان براتب يفوق ما قدمه برشلونة للحفاظ على اللاعب.
ولا يمانع مانشستر سيتي في كسر الرقم القياسي لقيمة صفقة بول بوجبا وتحويل ليونيل ميسي للاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.
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