بحضور نخبة من أكبر أطباء الكبد في مصر

الجمعة.. اعلان تقييم ونسب الشفاء بأول سوفالدي وداكلانزا مصريين

دكتور سعد إبراهيم: سنظل في مقدمة الداعمين لمصر حتى نعلنها خالية تماما من فيروس سي

أعلن د.سعد إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة “ماركيرل” للصناعات الدوائية عن إنعقاد مؤتمر لعرض الجديد في علاج فيروس سي، وتقييم نسب الشفاء وعرض نتائج العلاج بمزيج أول سوفالدي مصري واول داكلانزا مصري الجمعة المقبلة بحضور أكثر من 50 طبيبا من أفضل أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى عرض أراء الأطباء ونتائج علاج مرضاهم بعقار “مبي فيروباك” وهو أول سوفالدي مصري، وعقار “الداكلافيروكيرل” وهو أول داكلانزا مصري، وتقييم نسب الشفاء بين مرضى فيروس سي الذين تم علاجهم باستخدام ذلك المزيج والتي وصلت إلى نسب الشفاء العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي تزامنا مع أول شهر في العام الجديد ليعد بمثابة تأكيد على أن الدواء المصري سيظل في الصدارة، وأن شركة “ماركيرل” ستبقى في مقدمة صفوف الداعمين لمسيرة علاج المصريين وإعلان مصر خالية تماما من فيروس سي، والتي بدأتها في فبراير 2015 عندما حرصت على توفير أول سوفالدي مصري، واستكملتها في ديسمبر من نفس العام بتوفير أول داكلانزا مصري، بكفاءة وفاعلية لا تقل عن الدواء المستورد، وبأقل تكلفة ممكنة ليكون في متناول المرضى.

في السياق، أكد الدكتور وجدي منير، مدير مصنع شركة “ماركيرل” أن ماركيرل نجحت في الحصول على سبق تسجيل أول أدوية محلية الصنع لعلاج فيروس سي، وهم عقاري مبي فيروباك وداكلافيروكيرل، وتوفيرهم بنحو 1% من سعرهم العالمي حتى أصبح لها بصمة واضحة في الإنجاز الذي حققته مصر بتصدر الدول في معدلات العلاج والشفاء من فيروس سي.

ولفت إلى أن الشركة مستمرة في المسارعة بتسجيل كل الأدوية الجديدة التي يتم إدراجها في بروتوكولات العلاج المصرية لفيروس سي للتخفيف عن كاهل المريض المصري، وعدم الاضطرار لشراء أي دواء مستورد من الخارج بتكلفة عشرات الأضعاف.