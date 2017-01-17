مجموعة مصر.. غانا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

استطاع منتخب غانا أن ينهي الشوط الأول متقدما على نظيره أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الثلاثاء بالجولة الأولى في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالجابون 2017.

سجل هدف اللقاء حتى الآن اللاعب اندريا ايو من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

جاء الشوط الأول سريعاً تبادل المنتخبين الكرة والهجمات إلى أن أهدي مدافع أوغندا ضربة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط هدية أحرزها أيو في منتصف المرمى ليتقدم البلاك ستار في الشوط الأول