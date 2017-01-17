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بث مباشر.. مصر تواجه مالي في أمم أفريقيا
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بث مباشر.. مصر تواجه مالي في أمم أفريقيا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:17 م
متابعات

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الرسمي الذي يخوض أولى مباريات “الفراعنة” في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مالي مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

كوبر سيلعب بالطريقة المعتادة التي يقود بها الفراعنة منذ قدومه وهي (4-2-3-1) معتمداً على مهاجم وحيد خلفه جناحين وصانع ألعاب خلفهم ثنائي ارتكاز في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد

صانع الألعاب: محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح

الهجوم : مروان محسن

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