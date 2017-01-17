بحث رئيس مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/، الدكتور علي عبد العال، مع سفير سويسرا لدى مصر، ماركوس لايتنر، سبل زيادة معدلات السياحة السويسرية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأفاد بيان لمجلس النواب أن عبد العال أشار خلال استقبال سفير سويسرا بمكتبه، إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع البلدين في جميع المجالات، داعيًا إلى تعزيز وزيادة المشروعات المشتركة بين مصر وسويسرا، وزيادة معدلات السياحة السويسرية إلى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع التحسن الكبير فى الجانب الأمنى والاستقرار بمصر.

من جانبه، أكد لايتنر على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، منوها بقيام سويسرا بالعديد من المشروعات فى مصر، لا سيما فى مجال الطاقة والمياه والكهرباء، وعدد من المشروعات فى صعيد مصر خاصة بمدينة أسوان.

وأشاد سفير سويسرا - بحسب البيان- بالوضع الأمنى فى مصر والتحسن الكبير الذى يشهده، وهو ما يعد عاملاً هاماً لجذب السياحة السويسرية لمصر، التى بدأت فى الازدياد تدريجيا مؤخراً.

وحول ملف الأموال المهربة، أكد لايتنر أن هناك تعاونا هاما بين النائب العام المصرى ونظيره السويسرى، منوها بزيارة النائب العام السويسرى إلى مصر فى سبتمبر الماضي.

وفى ختام اللقاء، وجه سفير سويسرا الدعوة إلى وفد برلمانى مصرى لزيارة سويسرا للقيام بعدد من اللقاءات مع المسئولين هناك، بهدف المساهمة فى تعزيز الروابط والصلات بين البلدين، وعمل دعاية جيدة للسياحة السويسرية إلى مصر.