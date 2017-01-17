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عشماوي عن منفذي هجوم النقب:"الأندال دول لو ظهروا مش هيتسابوا"
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

عشماوي عن منفذي هجوم النقب:"الأندال دول لو ظهروا مش هيتسابوا"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:11 م

 
أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إن الجنود المصابين من هجوم كمين النقب يؤكدون أنهم لن يتركوا حق زملاءهم الشهداء، مضيفًا: «الأندال دول لو ظهروا مش هيتسابوا»، مشددًا أن الحوادث الإرهابية تزيد المصريين إصرارا على مواجهة الإرهاب.

وطالب «عشماوي»، خلال لقائه بفضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، المواطنين في حالة وجود أي شخص غريب يدخل قرية أو حيا لا بد من إبلاغ رجال الشرطة للتحري عن ذلك الشخص.

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