

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إن الجنود المصابين من هجوم كمين النقب يؤكدون أنهم لن يتركوا حق زملاءهم الشهداء، مضيفًا: «الأندال دول لو ظهروا مش هيتسابوا»، مشددًا أن الحوادث الإرهابية تزيد المصريين إصرارا على مواجهة الإرهاب.

وطالب «عشماوي»، خلال لقائه بفضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، المواطنين في حالة وجود أي شخص غريب يدخل قرية أو حيا لا بد من إبلاغ رجال الشرطة للتحري عن ذلك الشخص.