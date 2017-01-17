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إبراهيم سعيد يسخر من إسبتعاد الحضري بصورة "حسام حسن"
ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يسخر من إسبتعاد الحضري بصورة "حسام حسن"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:09 م
محيط - أحمد عبد الخالق

سخر إبراهيم سعيد  لاعب المنتخب المصري السابق من استبعاد الحارس الكبير عصام الحضري من التشكيلة الأساسية من مواجهة مالي والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة بكأس الأمم الأفريقية ، وإشراك أحمد الشناوي بدلاً منه.

وكتب سعيد عبر حسابه على فيسبوك “عصام الحضري مش هيلعب أساسي ياوقعة سوده ، هتلاقيه بيجري ورا كوبر وأحمد ناجي دلوقتي “

ونشر المشاغب صورة الكابتن حسام حسن الشهيرة عندما سخر ممن يلاحقونه بالإعلام المصري بضحكة تهكمية مشيراً إلى أن هذا حال الحضري في الوقت الحالي بعدما علم بأنه احتياطيا.

هيم2ا

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