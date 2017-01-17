سخر إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق من استبعاد الحارس الكبير عصام الحضري من التشكيلة الأساسية من مواجهة مالي والتي ستنطلق في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة بكأس الأمم الأفريقية ، وإشراك أحمد الشناوي بدلاً منه.

وكتب سعيد عبر حسابه على فيسبوك “عصام الحضري مش هيلعب أساسي ياوقعة سوده ، هتلاقيه بيجري ورا كوبر وأحمد ناجي دلوقتي “

ونشر المشاغب صورة الكابتن حسام حسن الشهيرة عندما سخر ممن يلاحقونه بالإعلام المصري بضحكة تهكمية مشيراً إلى أن هذا حال الحضري في الوقت الحالي بعدما علم بأنه احتياطيا.