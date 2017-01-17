أكد شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استعداد الأزهر لتدريب المزيد من أئمة أستراليا على مواجهة الفكر الإرهابي، وتصحيح المفاهيم التي تُستغل في تشويه صورة الإسلام، كما يمكنه إنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإرسال بعثة أزهرية لأستراليا لنشر الفكر الوسطي في المجتمع الأسترالي.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الاكبر اليوم /الثلاثاء/ سفير أستراليا بول فولي المَعْنِيّ بمكافحة الإرهاب، يرافقه نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف مؤسسة تُعنى بنشر الفكر الوسطي، وتُعلم صحيح الدين الإسلامي، وتنفتح على كافة المؤسسات الدينية في العالم للتأكيد على أن هدف الأديان هو السلام، مؤكدًا أن مناهج الأزهر التي تربى عليها كبار علمائه لا تعرف إلا التسامح والاعتدال بدليل أن قادة الإرهاب لم يكن من بينهم أزهري واحد.

من جانبه، أعرب السفير بول فولي عن تقديره لدور الأزهر الشريف في تعزيز وسطية الإسلام وخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، مؤكدًا أن زيارته اليوم لمشيخة الأزهر جاءت للتعرف على رؤية الأزهر تجاه مواجهة الإرهاب المتصاعد.

وعبر عن إعجابه الشديد بكل ما يقوم به الأزهر قائلًا: نتطلع إلى التعاون معكم ودعمكم في رسالتكم الداعية إلى السلام.