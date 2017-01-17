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الجالية اللبنانية في "بورت جنتيل" تؤازر منتخب مصر أمام مالي
منتخب مصر في الجابون‎

الجالية اللبنانية في "بورت جنتيل" تؤازر منتخب مصر أمام مالي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:57 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تشهد مباراة مصر ومالي المقرر إقامتها في الثامنة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الجابون، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حضور عدد كبير من الجماهير البنانية في مدرجات إستاد بورت جنتيل، لمؤازرة الفراعنة.
ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، مساء اليوم، بمواجهة مالي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة القارية.
وأكد أفراد الجالية اللبنانية المتواجدون في مدينة بورت جنتيل، حضور مباراة مصر ومالي، لدعم وتشجيع الفراعنة في مباراتهم الأولى بالبطولة الإفريقية، حيث قاموا بشراء تذاكر اللقاء، واستعدوا لمؤازرة منتخب مصر.
جدير بالذكر أن مدينة بورت جنتيل الجابونية، يعيش بها جالية لبنانية كبيرة، حيث حرص الكثير منهم منذ قدوم بعثة منتخب مصر للجابون، على تقديم التسهيلات لأفراد البعثة، وكذلك البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب.

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