

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ظهر غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويبحث الاجتماع موقف توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتسليمها في أسرع وقت ممكن.