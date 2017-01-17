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شريف إسماعيل يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة غدا
شريف اسماعيل‎

شريف إسماعيل يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة غدا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:01 م

 
يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ظهر غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويبحث الاجتماع موقف توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتسليمها في أسرع وقت ممكن.

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