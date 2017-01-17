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التشكيلة الرسمية للقاء غانا وأوغندا
تدريب منتخب غانا

التشكيلة الرسمية للقاء غانا وأوغندا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:54 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره الأوغندي في أولى مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية
وجاءت التشكيلة لتضم :

في حراسة المرمى: بريما .

في الدفاع : هاريسون افيول ، امارتي ، بويي ، بابا .

في الوسط: بارتي ، واكاسو ، اندريه ايو ، جوردان ايو .

في الهجوم اتسو ، جيان.
وعلى الجانب الآخر جاءت تشكيلة المنتخب الأوغندي على النحو التالي :

في حراسة المرمى : اونيانغو .

في الدفاع : ايغوما ، واساو ، انسيدي ، اوتشايا .

في الوسط : لوواغا ، كيزيتو ، ازيرا ، ماواجي ، ميا .

في الهجوم : ماسا

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