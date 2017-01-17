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شباب مصر ينتصر على نظيره المغربي ودياً
منتخب مصر للشباب

شباب مصر ينتصر على نظيره المغربي ودياً

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:24 م
محيط - أحمد عبد الخالق

استطاع المنتخب المصري للشباب أن يتفوق على نظيره المغربي بثنائية نظيفة ودياً بقيادة المدير الفني معتمد جمال وذلك في إطار الاستعداد للمشارة في نهائيات أمم أفريقيا للشباب بزامبيا.

وأحرز هدفى شباب الفراعنة أسامة جلال وناصر ماهر من ضربتى جزاء.

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