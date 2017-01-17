منتخب مصر يتعادل مع نظيره البولندي في المونديال العسكري

تعادل المنتخب المصري العسكري مع نظيره البولندى إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة كأس العالم بملعب السيب الرياضة والمقامة حالياً بسلطنة عمان.

تقدم منتخب بولندا بهدف سجله لوزاك ماتيوز فى الدقيقة 48، وتعادل أحمد الشيخ للمنتخب العسكرى المصرى فى الدقيقة 69.

وشهدت المباراة إهدار مؤمن زكريا وعمرو جمال وأحمد عيد عبد الملك لاعبى المنتخب لأهداف محققة.

وينتظر المنتخب العسكرى نتيجة مباراة كندا وسوريا، المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء للتعرف على ترتيب مجموعته.

ويلعب منتخب مصر العسكرى فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا ومن المنتظر أن يخوض المنتخب العسكرى مباراته الثانية بالبطولة أمام منتخب كندا يوم الخميس المقبل.