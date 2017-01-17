 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 05:53 مساءً
روابط سريعة
منتخب مصر يتعادل مع نظيره البولندي في المونديال العسكري
154297_0

منتخب مصر يتعادل مع نظيره البولندي في المونديال العسكري

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:39 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تعادل المنتخب المصري العسكري مع نظيره البولندى إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة كأس العالم بملعب السيب الرياضة والمقامة حالياً بسلطنة عمان.

تقدم منتخب بولندا بهدف سجله لوزاك ماتيوز فى الدقيقة 48، وتعادل أحمد الشيخ للمنتخب العسكرى المصرى فى الدقيقة 69.

وشهدت المباراة إهدار مؤمن زكريا وعمرو جمال وأحمد عيد عبد الملك لاعبى المنتخب لأهداف محققة.

وينتظر المنتخب العسكرى نتيجة مباراة كندا وسوريا، المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء للتعرف على ترتيب مجموعته.

ويلعب منتخب مصر العسكرى فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا ومن المنتظر أن يخوض المنتخب العسكرى مباراته الثانية بالبطولة أمام منتخب كندا يوم الخميس المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3