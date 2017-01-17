الخميس.. محمد صلاح و"المعلم" و"الثعلب" وجدو ضيوف لميس الحديديالثلاثاء، 17 يناير 2017 06:11 م
تستضيف الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي النجم المصري العالمي محمد صلاح وذلك في حلقة تحت عنوان “خاص” لمناقشة حلم إفريقيا تذاع يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءا.
ويحل كل من صانع البطولات حسن شحاتة ونجم بطولة ٩٨ حازم إمام وهداف بطولة ٢٠١٠ محمد ناجى جدو ورئيس اتحاد الكرة السابق سمير زاهر ومحمد صلاح ضيوفا للحديث عن البطولة وكيف استعدت مصر لها وما توقعاتهم لبطولة أمم إفريقيا وهل ستنجح مصر في الوصول إلى كأس العالم بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.
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