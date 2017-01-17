 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 05:45 مساءً
روابط سريعة
الخميس.. محمد صلاح و"المعلم" و"الثعلب" وجدو ضيوف لميس الحديدي
محمد صلاح

الخميس.. محمد صلاح و"المعلم" و"الثعلب" وجدو ضيوف لميس الحديدي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 06:11 م
كتب - عبد الرحمن دياب

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي النجم المصري العالمي محمد صلاح وذلك في حلقة تحت عنوان “خاص” لمناقشة حلم إفريقيا تذاع يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءا.

ويحل كل من صانع البطولات حسن شحاتة ونجم بطولة ٩٨ حازم إمام وهداف بطولة ٢٠١٠ محمد ناجى جدو ورئيس اتحاد الكرة السابق سمير زاهر ومحمد صلاح ضيوفا للحديث عن البطولة وكيف استعدت مصر لها وما توقعاتهم لبطولة أمم إفريقيا وهل ستنجح مصر في الوصول إلى كأس العالم بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3