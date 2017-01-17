احتفل الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته، باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته ميشيل أوباما، مؤكدا أنها تولت دورا لم تطلبه ونهضت به وتحملت مسؤوليتها.

وأكد أوباما فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” بعد أن نشر صورة له مع زوجته المولودة فى مثل هذا اليوم 17 يناير من العام 1964: “إلى الفتاة القادمة من الجنوب التى لعبت دورا لم تطلبه وجعلته خاصا بها.. عيد ميلاد سعيد، ميشيل. أحبك”.

وتبلغ ميشيل أوباما اليوم من العمر 53 عاما، وتزوجت من الرئيس أوباما فى العام 1992 وأنجبت منه ابنتان هما: ماليا وساشا.

وتعد ميشيل أول سيدة أولى للولايات المتحدة الأمريكية من أصول إفريقية وبسبب عملها فى مجال المحاماة، فقد كونت ثروة واسعة عدت معها أغنى امرأة فى العالم بحسب تصنيفات 2010.