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الكنيسة الأرثوذكسية تدين الهجوم الإرهابي على كمين النقب
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

الكنيسة الأرثوذكسية تدين الهجوم الإرهابي على كمين النقب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:56 م

أدانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين النقب بالوادي الجديد أمس.

وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تنعي الكنيسة شهداء الوطن من رجال مصر الابرار مصلين الى الله ان يهب أسر الشهداء الصبر والتعزية وان يعطي نعمة الشفاء للمصابين.

وجاء في البيان ” أيد الله شرطتنا الوطنية وجيشنا العظيم في حربهم العادلة ضد الاٍرهاب وقوى الشر التي تستهدف مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.. عاشت مصر قوية آمنة في رعاية الله “.

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