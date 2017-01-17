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وفد من المكفوفين يزور قطاع "حقوق إنسان الداخلية"
وزارة الداخلية

وفد من المكفوفين يزور قطاع "حقوق إنسان الداخلية"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:46 م
خاص - محيط

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وفدا من أعضاء جمعية المكفوفين المصرية وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إعلاء قيم ومباديء حقوق الإنسان واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والإجتماعي في هذا المجال، وفي ضوء مشاركة قطاع حقوق الإنسان باحتفالات “اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء” الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

واستعرض اللواء صلاح فؤاد مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة للتيسير على المكفوفين فى إنهاء إجراءات استخراج كافة الأوراق والبطاقات من القطاعات الخدمية.
كما نقل مساعد وزير الداخلية حرص واهتمام وزير الداخلية بتوفير كافة السبل والإجراءات للتيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات الأمنية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في أسرع وقت، وتأكيد سيادته على استمرار ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه بالعمل على التوسع في إعداد المنافذ المخصصة لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وكافة الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية بالوزارة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وتعيين فرد مخصص بها لاستقبال وإنهاء إجراءات المكفوفين.

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