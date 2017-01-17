ساند نادى روما الإيطالى لاعبه المصرى محمد صلاح، الذى يخوض، مساء اليوم، مواجهة قوية مع الفراعنة أمام منتخب مالى فى بطولة «كان 2017».

ونشر الحساب الرسمى للذئاب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورة للنجم المصرى مدون عليها «حظ موفق اليوم للاعبنا محمد صلاح مع منتخب الفراعنة فى مواجهته الأولى بكأس الأمم الإفريقية الليلة»

ومن المنتظر أن يبدأ محمد صلاح لقاء الليلة أساسيًا فى مركز الجناح الأيسر.

وجه نادي أرسنال الإنجليزي، رسالة دعم لمحمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف الجانرز، قبل مواجهة مالي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأولي بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر أرسنال صورة للنني، على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مغردًا: “مصر تلعب مباراتها الافتتاحية اليوم أمام مالي، كل التوفيق لمحمد النني”.

ومن المتوقع أن يدفع هيكتور كوبر بمحمد النني في التشكيلة الأساسية للقاء اليوم أمام مالي.