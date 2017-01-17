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عقار منشط يبشر بمساعدة المتعافين من الاكتئاب
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عقار منشط يبشر بمساعدة المتعافين من الاكتئاب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:22 م

كشفت دراسة طبية حديثة، يوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين يتعافون من الاكتئاب قد يستفيدون من عقار “مودافينيل” المنشط، حتى يتفادوا آثار المرض على الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية.

ويوصف عقار مودافينيل الشامل في العادة لاضطرابات مثل النوم القهري، لكن الباحثين في جامعة كمبردج البريطانية وجدوا لدى تجربتهم له، أنه حفز مظاهر تحسن مهمة في الذاكرة وأحدث معدلات أعلى في الاختبارات لدى مرضى في طور التعافي.

وقال مظفر كاسر من قسم الطب النفسي، في جامعة كمبردج، إن النتائج واعدة، منبها إلى تهميش تأثيرات الاكتئاب على أداء المخ في الحياة اليومية، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد الباحث “علاج اضطراب الوظائف الإدراكية ضرورة لم تلب في علاج الاكتئاب..أطباء الأسرة أو الأطباء النفسيون عادة ما يستمعون لشكاوى من عدم التركيز أو مصاعب في الذاكرة من مرضى الاكتئاب.. وتوضح دراستنا أن مودافينيل قد يكون خيارا ملائما.”

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسية في العالم التي تتسبب في العجز إذ يؤثر على 350 مليون شخص.

ويكابد كل المصابين بالاكتئاب تقريبا مشكلات في الانتباه والتركيز والذاكرة، وهي اضطرابات تستمر عادة حتى بعد بدئهم في التعافي من المرض.

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