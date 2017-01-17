يأمل الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لليستر سيتي، في فوز مواطنه أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع تشيلسي المتصدر حاليا.

وقاد رانييري ليستر لفوز مفاجئ باللقب العام الماضي، إلا أن الفريق يحتل حاليا المركز 15 ضمن 20 فريقا، متراجعا بفارق 31 نقطة عن تشيلسي المتصدر، والذي سبق ودربه رانييري.

وقال رانييري، للصحفيين في فلورنسا اليوم، الثلاثاء، “باعتباري مدربا سابقا لتشيلسي وكمشجع إيطالي فإن الأمل يحدوني أن يحقق كونتي هدفه”.

وأضاف “ظهر (كونتي) بدون جلبة، إلا أنه أكد على أن المدرسة الإيطالية في التدريب لا تزال صالحة، وأكثر من أي وقت مضى”.

ويرتبط رانييري، الذي قاد ليستر نحو لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، بعقد حتى 2020 إلا أنه ليس واثقا بشأن مستقبله.

وأوضح صاحب الـ65 عاما “يحدوني الأمل أن أبقى في إنجلترا. أنا في وضع جيد هنا حتى وإن دفعتك كرة القدم نحو السماء في يوم ما ونحو الحضيض في يوم آخر”.