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مصر الأقوى بين مجموعتها في أمم أفريقيا بشهادة التاريخ
منتخب مصر في الجابون‎

مصر الأقوى بين مجموعتها في أمم أفريقيا بشهادة التاريخ

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:32 م
محيط - ايمان عبد الحميد

تلعب مصر ضمن المجموعة الرابعة من دوري المجموعات للأمم الأفريقية في دورها الـ 31 وتضم المجموعة مصر، غانا، مالي، وأوغندا.
يعد منتخب غانا أقوى منافس لمصر في المجموعة فقد التقى كل من مصر وغانا في 21 مباراة منها 9 مباريات رسمية و12 مباراة ودية فازت مصر بـ 11 مباريات وغانا بـ 5 مباريات وتعادلا في 5 مباريات كما التقوا في الأمم الأفريقية 3 مرات فاز كل منتخب مرة وتعادلا في المرة الثالثة كما سجل منتخب مصر 30 هدف في شباك غانا بينما غانا سجلت 24 هدفًا.
وقد التقى منتخب مصر مع مالي 9 مرات منها 6 مرات ودية و3 مرات رسمية في الأمم الأفريقية فاز كل من مصر ومالي 4 مباريات وتعادلوا في المباراة التاسعة، سجل كل من منتخبي مصر ومالي 8 أهداف في شباك بعضهم، قد سجلت مصر في مباراتين 2-1 و1-0 في المباراتين الأخرى بينما سجلت مالي نفس النتيجة في مبارياتها.
واجهت مصر أوغندا في 17 مباراة فازت مصر بـ 13 مباراة بينما فازت أوغندا بمباراة واحدة وتعادلوا في 3 مباريات وترجع خسارة مصر الوحيدة أمام أوغندا في مباراة ودية عام 1965، سجلت مصر 33 هدفًا في شباك أوغندا بينما لم تسجل أوغندا سوى 11 هدفًا.
تلتقي مصر بمالي اليوم في مباراتها الأولى ضمن منافسات دوري المجموعات بأمم أفريقيا في تمام الـ 9 مساءًا.

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