استعرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس النواب، اليوم /الثلاثاء/ خطة الوزارة بشأن المنظومة المزمع اتباعها في عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، وسبل معالجة تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن.

وقال فايد - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم - إن وزارة الزراعة عقدت خمسة اجتماعات في إطار لجنة تضم وزارتي التموين والمالية وهيئة الرقابة الإدارية لبحث منظومة عملية توريد القمح، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات شهدت مناقشات حول التصوير الجوي للمساحات المزروعة من محصول القمح، وتوفير الاعتماد المالي الكافي لهذا التصوير.

وأشار فايد إلى أن منظومة توريد القمح تبدأ بتحديد المساحات الإنتاجية من خلال التصوير الجوي، لافتا إلى أن الاجتماعات تطرقت أيضا إلى استلام المحصول من المزارعين عن طريق الجمعية الزراعية وتوفير السيولة المادية لذلك، وسبل متابعة المزارع من ناحية التسليم والتخزين.

وفيما يتعلق بالذرة الصفراء، لفت فايد إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الزارعة وعضوية وزير التموين والجهات المعنية بصناعة الدواجن، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هي طرح الذرة الصفراء كإحدى مدخلات الإنتاج في صناعة الأعلاف.

ونوه فايد بإن المساحة المزروعة من الذرة الصفراء في عام 2015 بلغت 500 ألف فدان، وارتفعت في عام 2016 إلى 780 ألف فدان، مشيرا إلى أن المستهدف في عام 2017 هو زراعة مليون ونصف مليون فدان، والوصول إلى مليوني فدان في عام 2018 لتصبح الذرة الصفراء إحدى مدخلات الأعلاف.

وحول تدهور محصول القطن، قال فايد إن وزارة الزراعة قامت باستنباط أصناف جديدة، كما تم إصدار بعض القوانين وعقدت اجتماعات في هذا الشأن، لبحث تنقية الشوائب في الأقطان وتطوير محالج وزارة الزراعة، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطن وتجريم الشركات المخالفة.