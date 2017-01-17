

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السعودية بدعم الإرهاب وشن حروب على دول الجوار، مما يخلق مشكلات في المنطقة.

وحسب وكالة “أرنا” الإيرانية الرسمية، قال روحاني في مؤتمره الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أن “السعودية هي التي بدأت المشكلات من خلال هجومها على بلد جار ومن صالح السعودية والمنطقة بأن توقف حربها على اليمن وتدخلها في البحرين ودعمها للإرهاب في المنطقة”-حسب زعمه.

وأضاف الرئيس الإيرانى، أن “السعودية بادرت بقطع العلاقات من جانب واحد ونحن لم نطلب قطع العلاقات ونأمل بحل جذور المشكلة ونريد أن يعم السلام المنطقة وأن إيران لا تريد أن تتدخل في السعودية وأن تقلق منها لكن حينما تتدخل السعودية في دولة جارة وتقصف أخرى فذلك يخلق مشكلة للجميع”.

وتابع روحانى:” آمل أن يتخذ المسئولون السعوديون القرار الصائب ويتبعوا النهج الصحيح وهناك بعض المسئولين من دول الجوار تحدثوا بشأن إعادة العلاقات بيننا ونحن بدورنا مستعدون لتقديم المساعدة في استقرار الأمن في المنطقة”.

على صعيد الأزمة السورية، أعرب الرئيس الإيرانى عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وشدد بالقول أن موضوع بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، يعود إلى الشعب السوري ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه ويجب احترام رأي السوريين.