نفى عصام الحضري، حارس مرمى وقائد منتخب مصر لكرة القدم، إثارته لأي مشاكل داخل معسكر المنتخب في مدينة بورت جنتيل الجابونية، قبل مواجهة منتخب مالي مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت تقارير صحفية، قد ألمحت إلى استياء الحضري وإثارته لأزمات داخل معسكر منتخب مصر، بعد علمه بنية الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في إشراك أحمد الشناوي في التشكيل الأساسي للفراعنة، والإبقاء على الحضري في مقاعد البدلاء.

وقال الحضري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأنه لا يتدخل في وضع تشكيل المنتخب، نافيا تسببه في حدوث أي أزمات داخل المعسكر.

وأضاف الحضري، “أنا قائد منتخب مصر، ولم اتسبب في أي مشاكل داخل الفريق، المهم هو صالح المنتخب وتحقيق الفوز على مالي للمضي قدما في البطولة.. مصلحة المنتخب فوق الجميع وأهم من مشاركتي في المباريات”.