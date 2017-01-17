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الثعلب الصغير يساند منتخب مصر بطريقته الخاصة
حازم امام‎

الثعلب الصغير يساند منتخب مصر بطريقته الخاصة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 05:18 م
محيط - أحمد عبد الخالق

ساند النجم الشهير حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق والإعلامي الحالي، متمنيا لهم الفوز على نظيره مالي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

ونشر الثعلب الصغير عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك معلقاً : “ربنا يكرمنا انشاء الله النهارده) “مصاحبا لصورة له بزي المنتخب اثناء احدي مشاركاته الدولية
الجدير بالذكر ان امبراطور الكرة المصرية حازم امام سبق له المشاركة في بطولة كاس الامم مع المنتخب اكثر من مرة اعوام 1996 و 1998 و 2000 و 2002 و 2004
و حقق مع المنتخب بطولة 1998 مع الجنرال محمود الجوهري و قدم وقتها اروع مستوي له وكون ثنائي تاريخي مع الهداف الكبير حسام حسن

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