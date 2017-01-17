نظم ائتلاف ثوار 30 يونيو يوم السبت المقبل بالإسكندرية مؤتمرا تحت عنوان “الصحة أمن قومي”؛ بمشاركة عدد من الأطباء والمتخصصين في مجالات الصحة العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور مدحت مصطفى رئيس الائتلاف في تصريح صحفي اليوم إن المؤتمر سيناقش من خلال مجموعة من ورش العمل أهم المشكلات التي تواجه مواطني الإسكندرية في المجال الصحي ، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يشهد نقاشات بناءة بين مسئولي الصحة بالاسكندرية وأعضاء الائتلاف تهدف إلى البحث عن حلول لكافة المشكلات التي يواجهها اهل الاسكندرية على صعيد قطاعات الصحة.

وأوضح أنه من المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محافظ الاسكندرية رضا فرحات ووكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور مجدي حجازي ومسئولو القطاعات الصحية ومديرو المستشفيات بالمحافظة.