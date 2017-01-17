استطاع المغامر المصري عمر سمره ان يحقق انجازاً جديداً خلال رحلته الى أنتاركتيكا مؤخراً ليصبح اول من يتسلق ثلاثة جبال في القارة القطبية. وقد تسلق سمره خلال رحلته التي استغرقت 10 ايام ما مجموعه سبعة جبال ، وصل لقمم ستة جبال منها من خلال مسارات جديدة.

وقد اطلق سمره اسماء عائلته على الثلاث جبال الجديدة، بينما اطلق على احد المسارات الجديدة “ذا ايجبشن دايركت” او “المصري المباشر”.

وقال عمر سمره معلقاً: ” فكرة ان اكون اول من يصل الى قمة جبل كانت بمثابة حلم بالنسبة لي. الفكرة في حد ذاتها ليست في أن نصل اولاً ، بل أن نحاول أن نكون اشخاصاً أفضل فى كل يوم نحياه ، وبالتالي علينا أن نعمل باستمرار على تحقيق اهداف طموحة وان نختبر قدراتنا ونثق في انفسنا ، لان هذه هي اللحظات المميزة التي نشعر فيها بقيمة ومعنى وجودنا في هذه الحياة “.

ومن المقرر اقامة معرض فني سيفتتحه سمره فى 18 فبراير فى الزمالك يروي فيه تفاصيل رحلته ، كما سيصاحبه الفنان طارق عبد القوى و أمينة المعرض علياء صبرى ، وسيتضمن عرضاً للرسوم التوضيحية الفنية و الصور و الفيديوهات ، بالاضافة الى بعض من معدات تسلق الجبال الخاصة بالرحلة. و سيكون بامكان الزائرين التفاعل مع الاعمال الفنية من خلال تجربة صوتية بصرية فريدة.

وتعتبر هذه هى ثالث رحلات سمره إلى هذا الجزء النائى و المنعزل من القطب الجنوبى ، حيث قام بأولى رحلاته فى يناير 2012 حين نجح خلالها فى الوصول إلى قمة جبل فينسون ماسيف (16,050 قدم)، وهو اعلى جبل فى قارة أنتارتيكا ضمن تحدي القمم السبع . كما قام برحلته الثانية فى ديسمبر 2014 عندما نجح فى أن يصبح أول مصرى يتزلج الى القطب الجنوبي كجزء من تحقيق “مغامرة الجراند سلام” وهو تحدي استطاع اقل من 40 شخص على مر التاريخ تحقيقه.