«النواب» يرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 24 ألف جنيه

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على رفع الحد الأدنى من الإعفاء من ضريبة الدخل من 13.500 جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا.

جاءت موافقة المجلس بناء على اقتراح تقدم به النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف (دعم مصر) لمساعدة المواطنين والموظفين، حيث أشار إلى أن دور الحكومة “مفقود تماما” في رفع كفاءة التحصيل الضريبي مع زيادة عمليات التهرب الضريبي.

وقال عبدالعال “متفقون تماما.. وهذا أول شيء يمكن أن نفرح به المواطنين..وسأقوم بناء على موافقة المجلس بإبلاغ الحكومة بتنفيذ ذلك”.

ومن جهته .. قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب “إن الحكومة لا تستطيع إلا أن تبحث هذا الطلب والعمل على إجابته بعد دراسته وأن الحكومة لن تعمل بمعزل عن المجلس”.

وعقب رئيس المجلس بأن هذا القرار قرار المجلس، وعلى الحكومة أن تُدبر النفقات والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين.