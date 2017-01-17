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الثلاثاء 17 يناير 2017 04:08 مساءً
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"سيارة ذكية" تخذل صاحبها في الصحراء
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"سيارة ذكية" تخذل صاحبها في الصحراء

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:36 م

أصبحت الأجهزة الذكية بما فيها من سيارات وهواتف وكمبيوترات ونظارات موجودة في كل تفاصيل حياتنا، لكن هذا الذكاء قد يقود المستخدم أحيانا إلى أماكن لا يتوقعها.

إذ تقطعت السبل برجل أميركي أشعل محرك سيارته الذكية من طراز “تيسلا” عن طريق هاتفه، بعد أن أوقف المحرك وفشل في إعادة تشغيله مرة ثانية حين تفاجأ بعدم وجود تغطية في هاتفه الذكي.

وما زاد الطين بلة أن قائد السيارة، ريان نيجري، وهو رجل أعمال من لاس فيغاس، تذكر أنه قد نسي أيضا مفاتيح السيارة في المنزل وهو على مسافة قرابة 10 كيلومترات منه.

وأوقف نيجري سيارته بينما كان يقودها عند واد صخري في نيفادا من أجل تعديل وضعية كرسي كلبه، وعندما عاد إلى تشغيلها تفاجأ بعدم وجود تغطية في هاتفه الذكي في هذه المنطقة النائية.

واضطرت إيمي، زوجه نيجري التي كانت ترافقه، إلى السير على قدميها أكثر من ثلاثة كيلومترات للحصول على تغطية خليوية لهاتفها، ما مكنها من الاتصال بأحد الأصدقاء الذي أحضر لهما مفاتيح السيارة من المنزل.   

تجدر الإشارة إلى أن شركة تيسلا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، مختصة في صناعة السيارات الكهربائية، التي تعتمد كثيرا في تصنيعها على الإدماج التكنولوجي في أدواتها.

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