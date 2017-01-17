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الثلاثاء 17 يناير 2017 04:13 مساءً
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بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي
وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي،

بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:38 م

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبتها في أن تخرج بريطانيا وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة وتطلعا للخارج عن ذي قبل”.

وأكدت ماي - في خطاب اليوم /الثلاثاء/ أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - على عدم اللجوء لأي خيار يخلف بريطانيا جزئيا ضمن الاتحاد وجزئيا خارجه.
وأوضحت أن بلادها لن تتمسك بأجزاء من العضوية، ولن تسعى إلى عضوية جزئية أو مشاركة بالكتلة، مشيرة إلى أن بريطانيا ستشكل “شراكة جديدة متساوية” مع أوروبا.

وكان البريطانيون قد صوتوا في استفتاء - تم إجراؤه في شهر يونيو الماضي - لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب أمر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ثم البدء في مفاوضات تستمر لمدة عامين، ما يعني أن الخروج الفعلي لبريطانيا لن يبدأ قبل مطلع عام 2019.

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