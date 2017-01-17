استأنف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولاته بالوزارات بزيارة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عقد اجتماعا مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني وقيادات الوزارة بحضور وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية لاستعراض البرامج والخطط التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مختلف المجالات في مقدمتها بناء المدارس وتطوير المناهج والنهوض بالتعليم الفني.

وأكد إسماعيل، أن التعليم يعد الشاغل الأكبر للحكومة التي تولي اهتماماً كبيراً بالنهوض به باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والبناء ، مشيرا إلى التزام الحكومة بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة لانشاء أكبر عدد من الفصول على مستوى الجمهورية بما يساهم في حل مشكلات ارتفاع الكثافات بالفصول الدراسية وتعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمة التعليمية بالمناطق المحرومة.

وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات بناء المدارس وبخاصة في المناطق العشوائية مع طرح أفكار جديدة لإنجاز مهمة تنفيذ إنشاء المدارس الجديدة من خلال المناقصات المحدودة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التوسع في إقامة مدارس المتفوقين ومبادرة التعليم المصرية ـ اليابانية مع الالتزام بدءا من العام الدراسي الجديد بأداء الامتحانات باللغة التى يدرس بها الطلاب.

كما طالب رئيس الوزراء، بضرورة صياغة رؤية متكاملة لتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفني لزيادة إقبال الطلاب على هذا النوع من التعليم مع ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2016/ 2017 والتي تشمل تنفيذ 43 ألف فصل في مختلف المحافظات حيث تم الطرح والتعاقد لعدد 30 ألف فصل بداية من 1/ 7 / 2016 وحتى اليوم سيدخل منه الخدمة 20 ألف فصل جديد مع بداية العام الدراسي القادم.

كما تم تناول خطة التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والتي تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة، حيث أشار إلى أن هناك 11 مدرسة قائمة بعدد من المحافظات وجاري العمل لإنشاء 3 مدارس أخرى تدخل الخدمة العام الدراسي القادم إلى جانب 14 مركزاً للموهوبين تم افتتاحها العام الماضي والحالي.

وتطرق الشربيني، إلى برامج التدريب والتنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية وخطة تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطورات المعاصرة وفق نسق التعليم الحديث وذلك بهدف تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدرات التفكير والحرص على أن ترسيخ قيم الوطنية والإنتماء والتعريف بالحقوق والواجبات، وتشكيل الوعي لدى الطلاب بالإضافة إلى موقف التوسع في برنامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام والفني، وكذا خطة تحقيق التنمية الشاملة في منظومة التعليم الفني.

وعرض الوزير، على رئيس مجلس الوزراء نماذج النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة “البوكليت” والتي يقوم على دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معا كما استعرض الخطوات والإجراءات التي تتم في إطار تطبيق هذا النظام في الموعد المقرر بما يسهم في وضع حد لممارسات الغش والعمل على تحقيق أقصى درجات الضبط لمنظومة الامتحانات إلى جانب تنمية مهارات التفكير وتطوير قدرات الطلاب.