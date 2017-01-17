بالصور .. مهرجان الطائرات وسر الشعائر التعبدية في باليالثلاثاء، 17 يناير 2017 05:01 م
لا تعتمد بالي في الترويج لنفسها سياحياً على المعالم الأثرية التاريخية الموجودة في المدينة بوفرة ولا على الشواطئ و المنتجعات السياحية التي تقدم أفضل الخدمات للسياح ولكنها أيضاً تستخدم عاداتها و تقاليدها الشعبية كأحد عناصر الجذب السياحي الهامة و التي تتمثل في المهرجانات و الاحتفالات الدينية و الوطنية التي تقام من جميع طوائف المجتمع الإندونيسي بلا تمييز حتى أن السنة كلها لا يكاد يخلو فيها يوم من احتفال أو مهرجان.
مهرجان الطائرات
يعقد مهرجان الطائرات السنوي في منطقة بادنج جالاك وعلى شاطئ سانور في شهر يوليو من كل عام حيث يقوم السكان المحليون و السياح بصناعة طائرات ورقية عملاقة والدخول في منافسات شرسة.
مهرجان الطائرات في بالي ليس مهرجاناً ترفيهياً بالأساس و لكنه احد الشعائر التعبدية للسكان الهندوس الذين يتوجهون به إلى معبوداتهم من أجل زيادة المحصول و وفرة الحصاد.
يتكون كل فريق مشارك في المنافسة من 70-80 لاعب بعضهم يحمل الاعلام و البعض الأخر يعرف على الآلات الموسيقية الضخمة بينما يقوم البعض الأخر بتحريك طائرات ورقية عملاقة على شكل وحوش أو حيوانات من الطبيعة مثل الأسماك والطيور وأوراق الأشجار.
تنتشر خلال أيام المهرجانات الأطعمة المحلية حيث تحرص كل قرية على اظهار أفضل ما لديها من أصناف و أطباق كما يتم عزف الموسيقى التقليدية في كل مكان.
ويقام المهرجان في مدينة بالي تحديدا على متن جزيرة بالي، حيث أنها دوما ما يقام في مدينة بادنج جالاك الشهيرة حيث أنه يقام سنويا و على شاطئ سانور في شهر يوليو من كل عام حيث أنه يتجمع في هذا المكان تحديدا جميع السكان المحليون للمدينة من مختلف الطوائف و الأديان و السياح المقيمون في المدينة أيضا حيث أنهم يقومون بصناعة الطائرات الورقية الكبيرة و العملاقة حيث أنهم يدخلون في منافسات قوية و شرسة فيما بينهم بواسطة هذه الطائرات حيث يمكن للسائحين أيضا بالمشاركة في هذه المنافسات أيضا باستخدام الطائرات الورقية من صنعهم كما أنها تعمل على زيادة الحماس بين السائحين و المجتمع الإندونيسي على حد سواء .
ويقوم المهرجان بتنظيم المسابقات والتي يتكون كل فريق منها في المنافسة من سبعون إلى ثمانون لاعب و كل منهم يقوم بحمل الأعلام و البعض الأخر يقوم بالعزف على الآلات الموسيقية الضخمة , كما أنه يقوم أيضا البعض بتحريك الطائرات الورقية العملاقة و التي تصمم على أشكال مختلفة مثل الوحوش و الحيوانات من الطبيعة والتي من أمثلتها الأسماك و الطيور و أوراق الشجر أيضا .
ومن الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يتميز بانتشار أنواع مختلفة من المأكولات المحلية و المتعلقة بالمهرجان و التي دوما ما تضر خلال أيام المهرجان , حيث أنه تعمل كل قرية في المدينة على أبراز تفانيها في طهي و إعداد الأصناف و الأطباق المختلفة الخاصة بالمهرجان بالإضافة إلى العزف على الآلات الموسيقية و تقديم الموسيقى التقليدية و التي تعزف في جميع أنحاء المدينة خلال أيام المهرجان .
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