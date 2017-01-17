 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 04:02 مساءً
روابط سريعة
ابتكار لمكالمات خاصة لا يسمعها الآخرون
1-908081

ابتكار لمكالمات خاصة لا يسمعها الآخرون

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:31 م

هذا الجهاز الذي يطبق على فم ذلك الشخص ليس للعقوبة، ولكنه ابتكار جديد يمنح المستخدمين حرية أكبر في إجراء المكالمات الهاتفية الخاصة في الأماكن المفتوحة، كما أنه هدية ممتازة يمكن أن تقدمها للأشخاص كثيري الثرثرة حولك.

جهاز “هاش مي” Hushme هو أشبه بقناع صوتي مزود بتقنية بلوتوث، ويتم تركيبه على فم المستخدم مباشرة من أجل تلقي كلماته وتوصيلها إلى الهاتف دون أن يسمعها من هم في جواره.

يتألف الجهاز من قطعتين ترتبطان ببعضهما البعض أمام الفم عبر قوة مغناطيسية محكمة، وعند الربط يتم عزل الفم بشكل كامل، ليتيح الجهاز لمستخدمه التحدث والرد على المكالمات دون أن يسمعه أحد.

ولكي يتم عزل الصوت بشكل كامل، فإن جهاز “هاش مي” مزود بقطع من الإسفنج تفيد العزل وكذلك راحة الاستخدام عن ارتدائها على الوجه.

بالإضافة إلى ذلك فإن “هاش مي” مزود بمكبرات صوت خارجية، تقوم بتشغيل سلسلة من الأصوات عند استخدام الجهاز، من أجل ضمان عدم سماع الآخرين أي كلمة من حديث المستخدم. لكن تلك الأصوات قابلة للتحكم بحيث لا تزعج بدورها الآخرين.

ولا بد من الإشارة أن الشركة المطورة للجهاز، عرضته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وتحاول الحصول على تمويل لإنتاجه وتوفيره بسعر 200 دولار. فهل يستحق؟

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3