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الثلاثاء 17 يناير 2017 04:03 مساءً
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بروتوكول بين القليوبية و"هيرو" بترسا لإقامة 40 كشك للشباب والمرأة المعيلة
محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم،‎

بروتوكول بين القليوبية و"هيرو" بترسا لإقامة 40 كشك للشباب والمرأة المعيلة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:13 م
وكالات

وقع محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة “هيرو” بترسا، لإنشاء 40 كشك لصالح الشباب والمرأة المعيلة في توفير فرص عمل لهم للحد من البطالة والقضاء على الأسواق العشوائية في كافة أنحاء المحافظة.
وأكد المحافظ - عقب التوقيع - على الدور المجتمعي لرجا ل الأعمال في مساعدة الشباب والمرأة المعيلة في الإقليم، والحد من مشكلة البطالة داخل المحافظة، موضحا أن المحافظة تسعى للارتقاء بمنظومة التطوير والتحديث لتلائم التطور الذي تشهده البلاد.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وأحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود بزان العضو المنتدب لشركة “هيرو” الشرق الأوسط وإفريقيا أننا وقعنا هذا البروتوكول الذي بموجبه يتم إنشاء 40 كشك لعرض وبيع منتجات غذائية، لافتا إلى أن التوقيع يأتي في إطار الدور الاجتماعي الهام الذي تقوم به الشركة في المحافظة.

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