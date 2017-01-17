أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هدفها من الظهور مع “أبلة فاهيتا” هو توصيل رسالة أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء، واصفة هذه الحلقة من برنامج “الدوبلكس” بأنها كانت أكثر من رائعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” المذاع على شاشة “سي بي سي”، اليوم الثلاثاء، أن النجم المصري العالمي محمد صلاح نموذج للشاب الذي استطاع أن يحقق حلمه رغم الظروف الصعبة وكذلك نموذج للحلم والإرادة القوية الذي يصر على تحقيق هدفه.